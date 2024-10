Dhanteras 2024 Date: धनतेरस कब है 29 या 30 अक्टूबर? जानें...

Highlights Dhanteras Confirmed tithi: धनतेरस कब है 29 या 30 अक्टूबर? 29 or 30 Kab hai Dhanteras: धनतेरस का त्योहार धन और समृद्धि के देवता धन्वंतरि की पूजा के लिए मनाया जाता है

When is Dhanteras 29 or 30 October: धनतेरस का त्योहार धन और समृद्धि के देवता धन्वंतरि की पूजा के लिए मनाया जाता है। इसे दीपावली के पहले दिन के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन लोग नई चीजें खरीदते हैं, खासकर सोना, चांदी और बर्तन, ताकि जीवन में समृद्धि आए। धनतेरस इस साल त्रयोदशी तिथि मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 की सुबह 10 बजकर 31 मिनट से शुरू होगा और धनतेरस 29 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा।

धनतेरस के उपाय:

धन्वंतरि पूजा: इस दिन विशेष रूप से धन्वंतरि की पूजा करें। उनके समक्ष दीपक जलाएं और आरती करें।

सोने या चांदी की खरीदारी: इस दिन सोने, चांदी या बर्तन की खरीदारी करना शुभ माना जाता है।

घर की सफाई: अपने घर की सफाई करें और इसे अच्छी तरह से सजाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

गोल्डन या सिल्वर बर्तन: विशेषकर नए बर्तन खरीदें, क्योंकि यह समृद्धि और धन को आकर्षित करने का उपाय माना जाता है।

व्रत: इस दिन उपवास रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है।

धनतेरस पर ये उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है और घर में खुशहाली बनी रह सकती है।



