Amarnath Yatra 2023: बिगड़ते मौसम के कारण रोकी गई अमरनाथ यात्रा, अगले आदेश तक रोक रहेगी जारी

Highlights अमरनाथ यात्रा को खराब मौसम के कारण स्थगित कर दिया गया है जम्मू-कश्मीर में खराब मौसम के कारण जगह-जगह भूस्खलन हो रहा है अगले आदेश तक यात्रा को रोक दिया गया है

Amarnath Yatra 2023: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और खराब मौसम के कारण भूस्खलन और मार्गों पर खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी है।

प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा का संज्ञान लेते हुए अमरनाथ यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, भूस्खलन और रामबन जिले में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क का एक हिस्सा बह जाने के कारण रास्ता बाधित हो गया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "खराब मौसम के कारण शनिवार सुबह यहां भगवती नगर में यात्री निवास आधार शिविर से यात्रा स्थगित कर दी गई।"

उन्होंने कहा, "कश्मीर और जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बारिश और मौजूदा मौसम की स्थिति के कारण आज किसी भी नए जत्थे को पवित्र गुफा के लिए अनुमति नहीं दी गई।"

J&K | Amarnath Yatra remains suspended for the second day on the twin routes of Baltal and Pahalgam due to bad weather conditions.