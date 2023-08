"अपराध कर रहे आप लोग...", कोटा में छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों के बीच सीएम गहलोत ने पेरेंट्स और कोचिंग सेंटरों को ठहराया जिम्मेदार

Highlights कोटा में छात्रों की आत्महत्या का मामला बढ़ रहा CM गहलोत ने कोचिंग संस्थानों के टीचरों के साथ बैठक की सीएम ने एक समिति के गठन का आदेश दिया है

जयपुर:राजस्थान के कोटा में बड़े-बड़े सपने लेकर आने वाले छात्रों की आत्महत्या का मामला दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता व्यक्त करते हुए जयपुर में कोचिंग सेंटर संचालकों के साथ बैठक की।

सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों को इन मौतों को रोकने के लिए सुझाव देने के लिए एक समिति बनाने का आदेश दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, "मैंने एक समिति बनाने की घोषणा की है और यह 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी।"

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में कहा कि आप नौवीं और दसवीं कक्षा के छात्रों को कोचिंग संस्थानों में दाखिला दिलाकर अपराध कर रहे हैं। यह माता-पिता की भी गलती है।

