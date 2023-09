Rajasthan Assembly Election 2023: मैं जो कहता हूं, वो करके दिखाता हूं, मेरी गारंटी में दम होता है, पीएम मोदी ने कहा-बीते 9 वर्षों में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा, देखें वीडियो

Highlights भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गारंटी दी थी। देश के भ्रष्टाचारियों पर कानून का जो डंडा चल रहा है। महिलाओं के दवाब के परिणाम के कारण समर्थन में आए हैं।

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने (दादिया) जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा में कहा ने कहा कि मैं जो कहता हूं, वो करके दिखाता हूं इसलिए मेरी गारंटी में दम होता है। ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि बीते 9 वर्षों में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है। जो कांग्रेसी आज महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये काम वो 30 साल पहले कर सकते थे।

#WATCH | "The people of Rajasthan have sounded the bugel against the bad governance of Congress. Congress deserves to get zero marks for the way they ran govt here. The people of Rajasthan have decided to remove the Gehlot government and bring back BJP," says PM Modi in Jaipur,… pic.twitter.com/Od38SzU44h — ANI (@ANI) September 25, 2023

जब-जब मौका मिला तब कर सकते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेसी कभी चाहते ही नहीं थे कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। आज भी अगर ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आए हैं तो मन से नहीं आए हैं। ये महिलाओं के दवाब के परिणाम के कारण समर्थन में आए हैं।

#WATCH | For many years, women had been waiting for 33% reservation in Lok Sabha and state assemblies. I have not done this but the power of your vote achieved it: PM Modi in Jaipur, Rajasthan pic.twitter.com/WTXI0zhLkS — ANI (@ANI) September 25, 2023

राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। गहलोत सरकार ने राजस्थान के लोगों के, यहां के युवाओं के पांच महत्वपूर्ण वर्ष बर्बाद कर दिए, इसलिए राजस्थान के लोगों ने ठान लिया है कि वे गहलोत सरकार को हटाएंगे, भाजपा को वापस लाएंगे।

#WATCH | "Congress never had the intention to empower women. The Congress leaders who are talking about women's reservation today could have done it 30 years ago. Congress never wanted to give 33% reservation to women. Today, if they are in favour of women's reservation, then… pic.twitter.com/nANNFkLQq0 — ANI (@ANI) September 25, 2023

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने (दादिया) जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा में कहा कि कांग्रेस एवं उसके 'घमंडिया' साथ महिला आरक्षण के घोर विरोधी हैं। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। पिछले पांच सालों में कांग्रेस ने यहां जिस तरह की सरकार चलाई है वह ‘जीरो नंबर’ पाने की हकदार है।

Web Title: Rajasthan Assembly Election 2023 pm narendra modi says Whatever I say I do my guarantee is valid My track record in the last 9 years has been this, watch video