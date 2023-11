Rajasthan Assembly Elections 2023: पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार को घेरा, कहा- "लॉकर से सोना निकल रहा और ये आलू से बना हुआ असली सोना है"

Highlights पीएम मोदी ने भरतपुर में कहा, "कांग्रेस जहां-जहां आती है वहां-वहां आतंकवादी बेलगाम हो जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए तुष्टिकरण ही सबकुछ है पिछले 5 सालों में बहनों-बेटियों, दलितों, वंचितों पर सबसे ज्यादा हुआ जुर्म- पीएम मोदी

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भरतपुर में पार्टी की 'विजय संकल्प सभा' को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राजस्थान में लॉकर से सोना निकल रहा है और ये आलू से बना हुआ सोना है, जो असली सोना है।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस जहां-जहां आती है वहां-वहां आतंकवादी, अपराधी और दंगाई बेलगाम हो जाते हैं। कांग्रेस के लिए तुष्टिकरण ही सबकुछ है। कांग्रेस तुष्टिकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। चाहे इसमें आपका जीवन तक दांव में क्यों ना लगाना पड़े।"

पीएम ने कहा, "एक तरफ तो भारत दुनिया में अग्रणी बन रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान में बीते पांच वर्ष में क्या हुआ? पांच साल में जो बर्बादी हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहां कांग्रेस ने राजस्थान को भ्रष्टाचार, दंगों और अपराधों में अग्रणी बना दिया। इसलिए राजस्थान कह रहा है, जादूगर जी कोनी मिले वोट जी (वोट नहीं मिलेंगे)।"

#WATCH | Rajasthan: Where there is Congress govt, terrorism, atrocities all these things are unbridled there... For Congress appeasement is everything and for it, they can go to any level... Congress has broken the trust of the women in the state. Can the CM safeguard the women… pic.twitter.com/fn3Aows163