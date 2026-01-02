Ikkis BOX Office Collection Day 1: अगस्त्य की दमदार एंट्री और धर्मेंद्र का इमोशनल रोल, ‘इक्किस’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

By संदीप दाहिमा | Updated: January 2, 2026 15:00 IST2026-01-02T14:33:47+5:302026-01-02T15:00:16+5:30

Next

श्रीराम राघवन की ‘इक्किस’ हमें 1971 के भारत-पाक युद्ध के ऐतिहासिक बसंतार युद्ध की वीर गाथा में ले जाती है।

सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल की ज़िंदगी पर आधारित यह फिल्म उस योद्धा की कहानी है, जिन्हें परमवीर चक्र से नवाज़ा गया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक 'इक्किस' ने ओपनिंग डे पर घरेलू बॉक्स ऑफिस में करीब 7 करोड़ रुपये की दमदार कमाई की।

युद्ध के मैदान में खेतरपाल की बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा को फिल्म ने बेहद प्रभावशाली अंदाज़ में पेश किया है।

अगस्त्य ने खेतरपाल के किरदार में जान फूंकी है, वहीं धर्मेंद्र फिल्म में उनके पिता के रोल में भावनात्मक गहराई जोड़ते हैं।

‘इक्किस’ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उन नायकों को श्रद्धांजलि है जिनकी वजह से इतिहास अमर बना।

टॅग्स :बॉक्स ऑफिस कलेक्शनधर्मेंद्रफिल्मBox office collectionDharmendramovies