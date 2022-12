World Cup Semi Finals 2022: विश्व कप सेमीफाइनल मुकाबले 13 और 14 दिसंबर को, क्रोएशिया के सामने अर्जेंटीना, जानें दूसरी टीम कौन, फाइनल कब

Highlights फाइनल मैच 18 दिसंबर, रविवार को खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल क्रोएशिया और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। पांच बार की चैम्पियन ब्राजील को 4-2 से हराकर उलटफेर किया।

World Cup Semi Finals 2022: फीफा विश्व कप 2022 रोमांच दौर में पहुंच गया है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल आयोजन है। विश्व कप सेमीफाइनल मुकाबले 13 और 14 दिसंबर को खेला जाएगा। फाइनल मैच 18 दिसंबर, रविवार को खेला जाएगा।

Tuesday: #ARG v #HRV