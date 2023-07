कार्लोस अलकराज और नोवाक जोकोविच का 'नाटू-नाटू' का हुक स्टेप करते हुए पोस्टर वायरल, देखें

Highlights अवॉर्ड विनिंग फिल्म 'आरआरआर' का क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस साल ऑस्कर जीतने वाले 'आरआरआर' के गाने 'नाटू-नाटू' ने दुनिया के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रशंसक बना लिए हैं। सोशल मीडिया पर लगभग हर दिन लोगों के 'नाटू-नाटू' पर डांस करने के वीडियो सामने आते हैं।

नई दिल्ली: अवॉर्ड विनिंग फिल्म 'आरआरआर' का क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस साल ऑस्कर जीतने वाले 'आरआरआर' के गाने 'नाटू-नाटू' ने दुनिया के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रशंसक बना लिए हैं। सोशल मीडिया पर लगभग हर दिन लोगों के 'नाटू-नाटू' पर डांस करने के वीडियो सामने आते हैं। हालांकि, इस बार इंटरनेट पर टेनिस के दिग्गज कार्लोस अलकराज और नोवाक जोकोविच का एक पोस्टर वायरल हो रहा है।

🎶 Naatu Naatu 🎶



Carlos Alcaraz and Novak Djokovic, the top two seeds are ready for #Wimbledon 😍 pic.twitter.com/O8embrKZ4v — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2023

ऐसा तब हुआ है जब दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी अलकराज ने जोकोविच को चेतावनी दी है कि अगर विंबलडन फाइनल में खिताबी प्रतिद्वंद्वी भिड़ते हैं तो वह दबाव में नहीं आएंगे। अब वायरल हो रही पोस्ट को विंबलडन के आधिकारिक हैंडल से ट्विटर पर साझा किया गया था। पोस्ट में अलकराज और जोकोविच अपनी सफेद टेनिस शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए हैं और सेंटर कोर्ट में 'नाटू-नाटू' के हुक स्टेप करते हुए नजर आ रहे हैं।

देखें यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

Hahaha good one ☝🏼 keep it coming — The “FOMO"hit (@thefomohit) July 4, 2023

Wimbledon talking about Naatu Naatu! We are definitely living in a Rajamouli simulation! — Pallavi Kamat (@Pallavisms) July 4, 2023

Web Title: Wimbledon's Poster Of Carlos Alcaraz Novak Djokovic Performing Naatu Naatu Step Goes Viral