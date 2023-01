Spanish Football League La Liga 2023: बार्सिलोना और रियाल मैड्रिड में खिताबी दौड़ की जंग जारी, दोनों के बीच 3 अंक का फासला, देखें अंक तालिका

Highlights बार्सिलोना के 17 मैचों में 44 जबकि रियाल मैड्रिड के इतने ही मैचों में 41 अंक हैं। बार्सिलोना ने अपने पिछले पांच मैचों में से चार में जीत दर्ज की है। विल्लारीयाल ने दानी परेजो के पेनल्टी पर किए गए गोल की मदद से गिरोना को 1-0 से हराया।

Spanish Football League La Liga 2023: बार्सिलोना और रियाल मैड्रिड ने रविवार को अपने-अपने मैच जीतकर स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा में खिताबी दौड़ की जंग को रोचक बनाए रखा।

बार्सिलोना ने पेड्री के गोल की मदद से गेटाफे को 1-0 से हराकर शीर्ष पर अपनी बढ़त छह अंक की कर दी लेकिन रियाल मैड्रिड ने इसके कुछ देर बाद ही एथलेटिक बिलबाओ को 2-0 से पराजित करके दोनों टीमों के बीच अंतर फिर से तीन अंक का कर दिया।

