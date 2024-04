Narendra Modi In Morena: 'कांग्रेस ने मां भारती की भुजाएं काट दी, देश के टुकड़े कर दिए', चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी

Highlights पीएम ने कहा कि मुरैना ने हमेशा उन्हीं का साथ दिया है, जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्यों की लाइन में खड़ा कर दिया था भाजपा की सरकार ने कांग्रेस के बनाए गड्ढों को भरने के बाद मध्य प्रदेश और चंबल को नई और गौरवपूर्ण पहचान दिलाई है

Narendra Modi In Morena: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुरैना में थे। पीएम मोदी ने यहां पर एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश के विकास के लिए एक स्थिर और मजबूत सरकार कितनी जरूरी होती है, ये मध्य प्रदेश के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। पीएम ने कहा कि मुरैना ने हमेशा उन्हीं का साथ दिया है, जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है।

#WATCH | Addressing the Vijay Sankalp Rally in Morena, Madhya Pradesh, Prime Minister Narendra Modi says, "How can the people of Chambal forget the time during Congress rule? During Congress' rule, Chambal's identity was bad governance" pic.twitter.com/CX2xRm6exR