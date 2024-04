Kannauj Lok Sabha Seat: 'उनकी विचारधारा पाकिस्तानी है, अब यह मैच भारत बनाम पाकिस्तान जैसा होगा', बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने कहा

Highlights बीजेपी उम्मीदवार ने कहा, कन्नौज में अखिलेश के आने से यह मैच मैच भारत बनाम पाकिस्तान जैसा होगा अगर इनकी सरकार आ गई तो न जाने कितने मुख्तार अंसारी पैदा हो जाएंगे कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे अखिलेश यादव

Kannauj Lok Sabha Seat:कन्नौज लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा त्‍योहार होता है।जब चुनाव होते हैं तो दिलचस्प होने चाहिए। उन्होंने क्रिकेट और फिल्मों का उदाहरण देते हुए कहा कि जब भारत एक तरफा मैच जीतता है तो अच्छा नहीं लगता है। मैच में टक्कर होनी चाहिए। वैसे ही फिल्म अगर अच्छी न हो तो थियेटर में मजा नहीं आता है। वैसे ही इस सीट पर जब अखिलेश यादव ने तेज प्रताप को यहां भेजा तो उन्हें समझ आ गया था कि यह मैच नेपाल और भारत का होने वाला है।

#WATCH | Uttar Pradesh: BJP MP and candidate from Kannauj Subrata Pathak says, "In a democracy, the election is the biggest festival. When elections are held they should be interesting...When Akhilesh Yadav sent Tej Pratap here he understood...If the match had been with Tej… pic.twitter.com/LdmB3J8Z3l

अखिलेश के आने से यह मैच मैच भारत बनाम पाकिस्तान जैसा होगा। जब भारत और पाकिस्तान का मैच होगा तो जीतना भारत को ही है। बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि उनकी विचारधारा पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी मतलब आतंकवादी, पाकिस्तानी मतलब भ्रष्टाचारी। अगर इनकी सरकार आ गई तो न जाने कितने मुख्तार अंसारी पैदा हो जाएंगे।

#WATCH | Lucknow: Uttar Pradesh Deputy CM Brajesh Pathak says, "Samajwadi Party (SP) is changing its candidates and stand again & again. They are filled with the fear of defeat. Samajwadi Party alliance will not win anywhere in the state. They will get zero seats. BJP will win… pic.twitter.com/kFcaadGDrB