Lok Sabha Election 2024: यूट्यूबर मनीष कश्यप BJP में शामिल हुए, इस बार नहीं लड़ेंगे चुनाव

Lok Sabha Election 2024: बिहार के मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने आज सांसद मनोज बाजपेयी, मीडिया कोऑर्डिनेटर अनिल बलूनी और संजय मयूख की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। लेकिन, इसके साथ एक बात और सामने आई है कि पार्टी के लिए बिहार में प्रचार तो करेंगे, लेकिन इस बार चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं।

Watch: YouTuber Manish Kashyap arrives at the BJP headquarters in New Delhi. pic.twitter.com/iIAnxjvQL0