Lok Sabha Election 2024: 'मोदी का अपमान करने में कांग्रेस के शहजादे को मजा आता है', चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी

Lok Sabha Election 2024: पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दिनों कांग्रेस के शहजादे को आए दिन मोदी का अपमान करने में मजा आ रहा है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। इससे कुछ लोग दुखी हैं कि देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। पीएम ने कहा कि मेरी सबसे विनती है कि कृपया करके आप दुखी मत होइए, गुस्सा मत कीजिए, आपको पता है कि वे नामदार हैं और हम कामदार हैं।

