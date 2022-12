स्पेनिश फुटबॉल लीगः विश्वकप में नहीं खेल पाने वाले करीम बेनजेमा ने किया धमाका, रियाल मैड्रिड ने वलाडोलिड को 2-0 से हराया

Highlights चोटिल होने के कारण फ्रांस की तरफ से विश्वकप में भाग नहीं ले पाए थे। रियाल मैड्रिड की तरफ से दूसरे हाफ में मैदान में उतरे और अपनी टीम को तीन अंक दिलाने में सफल रहे। जीत से रियाल मैड्रिड स्पेनिश लीग में शीर्ष पर पहुंच गया है।

बार्सिलोनाः चोटिल होने के कारण विश्वकप में नहीं खेल पाने वाले करीम बेनजेमा के दो गोल की मदद से रियाल मैड्रिड ने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा में वलाडोलिड को 2-0 से हराया। बेनजेमा दो नवंबर के बाद अपना पहला प्रतिस्पर्धी मैच खेल रहे थे। वह चोटिल होने के कारण फ्रांस की तरफ से विश्वकप में भाग नहीं ले पाए थे।

वह रियाल मैड्रिड की तरफ से दूसरे हाफ में मैदान में उतरे और अपनी टीम को तीन अंक दिलाने में सफल रहे। इस जीत से रियाल मैड्रिड स्पेनिश लीग में शीर्ष पर पहुंच गया है। रियाल मैड्रिड के 15 मैचों में 38 अंक हैं और वह अपने चिर प्रतिद्वंदी बार्सिलोना से एक अंक आगे है।

