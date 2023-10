Asian Games 2023 medal tally: सात्विक-चिराग की जोड़ी ने पहला बैडमिंटन स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा!, जीत के साथ दुनिया में नंबर एक पुरुष युगल जोड़ी

Highlights इस जीत के साथ नंबर एक पुरुष युगल जोड़ी बन गई। भारत का पहला बैडमिंटन स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा! साइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने एशियाई खेलों में कारनामा कर दिया।

Asian Games 2023 medal tally: भारत के सात्विक साइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने एशियाई खेलों में कारनामा कर दिया। पुरुष युगल बैडमिंटन स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। जोड़ी ने एशियाई खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा! इस जीत के साथ नंबर एक पुरुष युगल जोड़ी बन गई।

Rankireddy Satwik Sairaj/Shety Chirag Chandrashekhar claimed the title of Men's Doubles and brought to India the first Badminton gold medal in the history of Asian Games. Congrats! #Hangzhou#AsianGames#Badminton#HangzhouAsianGames#AsianGames2023@WeAreTeamIndia… pic.twitter.com/uFWH2J9aFB — 19th Asian Games Hangzhou 2022 Official (@19thAGofficial) October 7, 2023

भारत के सात्विक साइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने दक्षिण कोरिया के चोइ सोलग्यु और किम वोन्हो को 21 . 18, 21 . 16 से हराकर एशियाई खेलों की बैडमिंटन पुरुष युगल स्पर्धा में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीत लिया। भारतीय जोड़ी ने कई बार वापसी करते हुए पहला गेम 29 मिनट में जीता।

GOLD IN BADMINTON FOR INDIA

RANKIREDDY Satwik Sairaj & SHETTY Chirag Chandrashekhar HAD DONE ITTTTT

India defeated korea in the final#ASIANGAMES#BADMINTONpic.twitter.com/yC9yVH6F9n — Manish🇮🇳 (@manibhaii16) October 7, 2023

दूसरे गेम में उन्होंने विरोधी टीम पर दबाव बनाते हुए 57 मिनट में जीत दर्ज की। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली सात्विक और चिराग की पहली भारतीय जोड़ी है। उन्होंने सेमीफाइनल में पूर्व विश्व चैम्पियन आरोन चिया और सोह वूइ यिक को हराया था।

Breaking 🚨



Satwik Sairaj Rankireddy and Chirag Chandrashekhar Shetty seal GOLD in Men’s Doubles Badminton after defeating Korea 2-0.



'OUR GOLDEN BOYS!@BoriaMajumdar#AsianGames2022#IndiaAtAsianGames2022pic.twitter.com/m38ZcXIiW3 — RevSportz (@RevSportz) October 7, 2023

Asian Games | Satwik Sairaj Rankireddy and Chirag Chandrashekhar Shetty win Gold in Men’s Doubles Badminton after defeating Korea pic.twitter.com/ASku2aGkt5 — ANI (@ANI) October 7, 2023

