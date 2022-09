राष्ट्रीय खेलों के अहमदाबाद में आज भव्य उद्घाटन से पहले हुआ ड्रोन शो, पीएम मोदी ने ट्वीट की दिलचस्प तस्वीरें, वीडियो भी हो रहे वायरल

Highlights भारत में 7 साल के अंतराल के बाद राष्ट्रीय खेलों का हो रहा है आयोजन, आज उद्घाटन नेशनल गेम्स की मेजबानी इस बार गुजरात कर रहा है, राज्य के छह शहरों में खेला का आयोजन। राष्ट्रीय खेलों के दौरान 36 खेलों में 28 राज्यों और आठ केंद्र-शासित प्रदेशों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे।

अहमदाबाद: राष्ट्रीय खेलों (National Games) का उद्घाटन आज अहमदाबाद में होने जा रहा है। इससे पहले बुधवार को अहमदाबाद के लोगों ने दिलचस्प ड्रोन शो का लुत्फ उठाया। इसकी कुछ तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट की है। वहीं, कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। साल 2015 के बाद पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन देश में हो रहा है और इस बार मेजबानी गुजरात कर रहा है।

Spectacular drone show in Ahmedabad as the city prepares for the National Games opening ceremony! pic.twitter.com/OumqeCZhve