Sumit Nagal Monte Carlo Masters 2024: भारत के पहले खिलाड़ी, दुनिया के 38वें नंबर के खिलाड़ी मात्तेओ अर्नाल्डी को हराया

Highlights इतालवी प्रतिद्वंद्वी को 5-7, 6-2, 6-4 से हराया। एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में प्रवेश किया था। 27वें नंबर के खिलाड़ी अलेक्जेंडर बुबलिक को मात दी थी।

Monte Carlo Masters 2024: सुमित नागल ने सोमवार को इतिहास रच दिया। दुनिया के 38वें नंबर के खिलाड़ी और इटली के धुरंधर मात्तेओ अर्नाल्डी को हराकर पहले एकल भारतीय खिलाड़ी बन गए। एटीपी मास्टर्स क्लेकोर्ट टूर्नामेंट में मुख्य ड्रॉ में जीत दर्ज करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया। गैरवरीयता प्राप्त 95वीं रैंकिंग वाले नागल जो विजय अमृतराज (1977) और रमेश कृष्णन (1982) के बाद मोंटे कार्लो में मुख्य ड्रॉ में शामिल होने वाले केवल तीसरे भारतीय हैं। इतालवी प्रतिद्वंद्वी को 5-7, 6-2, 6-4 से हराया।

There's just Sumit about Nagal on clay 🧱



History for @nagalsumit as he becomes the first-ever male Indian singles player to win a Masters 1000 match on clay!#RolexMonteCarloMasterspic.twitter.com/zJGfMunJlN