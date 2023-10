Lionel Messi wins Ballon d’Or 2023: रोनाल्डो और एमबापे से आगे निकले मेस्सी, एक और कारनामा, सभी आठ ट्रॉफियों पर नजर डालें

Highlights एर्लिंग हालैंड और काइलिन एमबापे को हराया। पिछले साल के विजेता करीम बेनजेमा भी इस सूची में शामिल थे। रोनाल्डो 2003 के बाद पहली बार इस सूची में जगह नहीं बना पाए थे।

Messi wins Ballon d’Or 2023: अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेस्सी ने एक और कारनामा कर दिया। मेस्सी ने रिकॉर्ड 8वीं बार बैलन डी'ओर जीत लिया है। उन्होंने काइलिन एमबापे और मैनचेस्टर सिटी के एर्लिंग हालैंड को हराकर प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता। इंटर मियामी के मेस्सी ने आखिरी बार 2021 में पुरस्कार जीता था।

अर्जेंटीना को 36 वर्षों में अपना पहला विश्व कप खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बैलोन डी'ओर 1956 से हर साल पुरुषों को दिया जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इसे पांच बार जीता है। मेस्सी ने अपना पहला बैलन डी'ओर 14 साल पहले जीता था। तब से उन्होंने आठ बैलन डी'ओर ट्रॉफियां जीती हैं।

Messi wins Ballon d’Or 2009: 2009 में मेस्सी ने पहली बार जीता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो से रिकॉर्ड 240 अंकों के अंतर से आगे रहे थे। बार्सिलोना टीम के साथी ज़ावी तीसरे स्थान पर रहे। 22 वर्षीय खिलाड़ी बैलोन डी'ओर जीतने वाले पहले अर्जेंटीना के खिलाड़ी बने थे।

