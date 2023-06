भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग में 100वें स्थान पर पहुंची, लेबनान और न्यूजीलैंड को पछाड़ा

Highlights भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 1204.90 के कुल अंकों के साथ 100वें स्थान पर पहुंची है यह भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम द्वारा इतिहास में हासिल की गई चौथी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है 1996 में टीम की रैंक 94वीं, 1993 में 99वीं और 2017 से 2018 तक 96वीं रैंक पर आ गई थी

नई दिल्ली: भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम फीफा की नवीनतम विश्व रैंकिंग में 100वें स्थान पर पहुंच गई है। भारतीय टीम ने यह उपलब्धि हासिल करने के मामले में लेबनान और न्यूजीलैंड जैसी टीमों को पीछे छोड़ दिया है। यह पांच साल बाद है जब भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 2018 में 96वें स्थान से खिसकने के बाद शीर्ष 100 क्लब में शामिल हुई।

भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 1204.90 के कुल अंकों के साथ 100वें स्थान पर पहुंच गई। यह भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम द्वारा इतिहास में हासिल की गई चौथी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। 1996 में टीम की रैंक 94वीं, 1993 में 99वीं और 2017 से 2018 तक 96वीं रैंक पर आ गई थी। फीफा रैंकिंग में सुधार 1 जुलाई को दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ के महत्वपूर्ण सेमीफाइनल से पहले भारत के लिए नैतिक प्रोत्साहन के रूप में आएगा। भारत का मुकाबला फीफा विश्व रैंकिंग में 102वें स्थान पर मौजूद लेबनान से होगा।

