भारत ने रचा इतिहास, तोड़ा खुद का रिकॉर्ड, एशियाई खेलों में अब तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते

नई दिल्ली: वैश्विक खेल क्षेत्र में भारत की बढ़त को एशियाई खेलों 2023 में मंजूरी की एक नई मोहर मिली। भारतीय दल ने हांग्जो में 19वें संस्करण में अभी भी साढ़े चार दिन की कार्रवाई के साथ खेलों में अपना सर्वोच्च पदक हासिल किया। 2018 में जकार्ता, इंडोनेशिया में एशियाई खेलों के पिछले संस्करण में उनका पिछला सर्वश्रेष्ठ 70 पदक था।

उन्होंने दिन के पहले भाग में दो और पदक जोड़कर मौजूदा संस्करण में बुधवार को अपने कुल पदकों की संख्या 71 तक पहुंचा दी। भारत ने दसवें दिन का अंत 69 पदकों के साथ किया और आराम से चौथे स्थान पर रहा और उसे 11वें दिन जकार्ता की बराबरी करने में ज्यादा समय नहीं लगा। राम बाबू और मंजू रानी ने दिन की पहली स्पर्धा 35 किमी रेस वॉक मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीता।

उन्होंने 5:51:14 के समय के साथ समापन किया। चीन ने स्वर्ण पदक (5:16:41) जीता जबकि जापान को दूसरे स्थान पर रजत (5:22:11) मिला। रेस वॉक में इस ऐतिहासिक कांस्य पदक का मतलब था कि भारत ने एशियाई खेलों में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी कर ली। लगभग एक घंटे बाद यह तीरंदाजों का स्वर्णिम प्रयास था जिसने चल रहे हांग्जो खेलों को भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ खेल बना दिया।

