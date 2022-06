French Open 2022 Women’s Final: रोलां गैरां ट्रॉफी पर इगा काबिज, सेरेना से आगे, वीनस विलियम्स के रिकॉर्ड की बराबरी, जीत-हार का रिकॉर्ड 42-3

Highlights गॉफ के पास स्वियातेक के शानदार खेल का कोई जवाब नहीं था। अमेरिका की 18वीं वरीयता प्राप्त गॉफ को 6-1, 6-3 से हराया। पोलैंड की स्वियातेक का यह लगातार 35वीं जीत है।

French Open 2022 Women’s Final: विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज इगा स्वियातेक ने शनिवार को यहां फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंडस्लैम के महिला एकल के एकतरफा फाइनल में 18 साल की कोको गॉफ को शिकस्त देकर दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया। स्वियातेक ने 2020 में रोलां गैरां ट्रॉफी हासिल कर पोलैंड की पहली ग्रैंड स्लैम विजेता बनीं थी।

पहली बार ग्रैंडस्लैम के फाइनल में पहुंची गॉफ के पास स्वियातेक के शानदार खेल का कोई जवाब नहीं था। शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने लाल बजरी पर अपना दबदबा कायम करते हुए महल एक घंटे आठ मिनट चले मुकाबले में अमेरिका की 18वीं वरीयता प्राप्त गॉफ को 6-1, 6-3 से हराया।

पोलैंड की स्वियातेक का यह लगातार 35वीं जीत है। उन्हें पिछली हार का सामना इस साल फरवरी में 2017 फ्रेंच ओपन चैम्पियन येलेना ओस्टापेंको के खिलाफ करना पड़ा था। सेरेना विलियम्स से आगे निकल गईं। जिन्होंने 2013 में 34 जीत हासिल की थीं। लगातार सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने के मामले में वीनस विलियम्स के बराबर हैं, जिन्होंने 2000 में 35 जीत हासिल की थीं।

इस सदी (साल 2000 के बाद) में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में वीनस विलियम्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। वह पिछले छह टूर्नामेंटों में विजेता बनकर उभरी है और इस सत्र में उनके जीत-हार का रिकॉर्ड 42-3 है।

