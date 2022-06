French Open 2022 Final: 22वां ग्रैंडस्लैम खिताब पर नडाल का कब्जा, रिकॉर्ड 14 बार रोलां गैरां चैंपियन, फेडरर और जोकोविच के नाम 20-20 ग्रैंडस्लैम

Highlights राफेल नडाल फ्रेंच ओपन इतिहास में दूसरे सबसे उम्रदराज फाइनलिस्ट बन गये थे। अब 36 साल की उम्र में 14वीं बार लाल बजरी पर और 22वां ग्रैंडस्लैम खिताब जीत लिया। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच के नाम 20-20 ग्रैंड स्लैम हैं।

French Open 2022 Final: 36 साल की उम्र में राफेल नडाल ने रविवार को इतिहास रच दिया। रिकॉर्ड 14वीं बार लाल बजरी पर चैंपियन बन गए। रोलां गैरां चैंपियन राफेल नडाल ने नॉर्वे के खिलाड़ी कैस्पर रुड को 6-3,6-3,6-0 से हराया। अब वह सबसे उम्रदराज चैम्पियन बन गए हैं।

राफेल नडाल ने रोलां गैरो अपनी बादशाहत कायम रखते हुए 14वीं चैंपियनशिप और कुल मिलाकर 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। ये दोनों रिकॉर्ड पहले से ही नडाल के नाम है। नडाल ने यह जीत अपने 36वें जन्मदिन के दो दिन बाद दर्ज की जिससे लाल बाजरी पर खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के इतिहास में खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने।

French Open 2022: Rafael Nadal beats Casper Ruud 6-3 6-3 6-0 to win men's singles final and clinch his 14th title at Roland Garros and his 22nd grand slam title.



