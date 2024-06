FIFA World Cup 2026 qualifiers: फीफा विश्व कप क्वालीफायर में धांधली!, कतर को जिताने के लिए टीम इंडिया के साथ बेइमानी, विवादास्पद गोल की बदौलत 2-1 से जीत, देखें वो वीडियो

Highlights FIFA World Cup 2026 qualifiers: भारत ग्रुप ए में कतर के बाद दूसरे स्थान पर रहा और करोड़ों फैंस का दिल टूटा। FIFA World Cup 2026 qualifiers: 1-2 से हार के बाद भारतीय फुटबॉल टीम 2026 फीफा विश्व कप से बाहर हो गई। FIFA World Cup 2026 qualifiers: कुवैत के खिलाफ निराशाजनक ड्रॉ के बाद इगोर स्टिमैक की टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया।

FIFA World Cup 2026 qualifiers: शर्मनाक। फीफा विश्व कप क्वालीफायर में धांधली। भारतीय टीम को हराने के लिए अंपायर ने बेइमानी कर दी। एक विवादास्पद फैसले ने भारत के सपने को तोड़ दिया। दोहा के जसीम बिन हम्माद स्टेडियम में 1-2 से हार के बाद भारतीय फुटबॉल टीम 2026 फीफा विश्व कप से बाहर हो गई। भारत के लिए सुनील छेत्री के आखिरी गेम में कुवैत के खिलाफ निराशाजनक ड्रॉ के बाद इगोर स्टिमैक की टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। भारत ग्रुप ए में कतर के बाद दूसरे स्थान पर रहा और करोड़ों फैंस का दिल टूटा।

Blatant cheating!!!



A controversial decision by the referee allowed an unfair goal from Qatar, ultimately ended India's campaign in the FIFA World Cup 2026 Qualifiers.



pic.twitter.com/0dAvh2811L — Sanjay Kishore (@saintkishore) June 12, 2024

🇮🇳 @IndianFootball crashes out of FIFA World Cup 2026 qualifiers after a 1-2 loss to Qatar. Shame on @FIFAcom referees for their ignorance and on 🇶🇦@QFA_EN for the lack of sportsmanship. #FIFAWorldCup#IndianFootball#Qatarfootball@FIFAWorldCup

Poor sports spirit by #Qatarpic.twitter.com/kHy1qKnTIw — Aashai Singhal (@aashai93) June 11, 2024

खराब रेफरिंग के कारण भारत फीफा विश्व कप क्वालीफायर के तीसरे दौर में प्रवेश पाकर इतिहास रचने का मौका चूक गया क्योंकि कतर ने मंगलवार को विवादास्पद गोल की बदौलत 2-1 से जीत दर्ज की। देश के सबसे महान फुटबॉलरसुनील छेत्री के अंतरराष्ट्रीय संन्यास के पांच दिन बाद 121वीं रैंकिंग वाली भारतीय टीम लालियानजुआला चांगटे के 37वें मिनट में किये गये गोल की बदौलत आगे चल रही थी।

"Blatant cheating!"

Indian football fans were left outraged after a controversial decision by the referee allowed an unfair goal from Qatar, which ultimately ended India's campaign in the FIFA World Cup 2026 Qualifiers

What are your thoughts?

Read in detail:… pic.twitter.com/j4FQBfZsfr — IndiaToday (@IndiaToday) June 12, 2024

लेकिन रेफरी ने यूसुफ अयमन के गोल को सही करार दे दिया जबकि ऐसा लग रहा था कि गेंद खेल से बाहर जा चुकी थी। इस विवादास्पद फैसले के कारण भारत की लय प्रभावित हुई और एशियाई चैम्पियन कतर ने 85वें मिनट में अहमद अल रावी की बदौलत अपना दूसरा गोल कर दिया। एक अन्य मैच में कुवैत ने अफगानिस्तान को 1-0 से हराया। इस तरह कतर और कुवैत अगले दौर में पहुंच गए।

