FIFA World Cup 2026: अर्जेंटीना की लगातार दूसरी जीत, विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने बोलीविया को 3-0 से हराया, स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी के नहीं खेले

Highlights अर्जेंटीना की यह लगातार दूसरी जीत है। पहले हाफ में दो गोल करके अपनी जीत सुनिश्चित कर दी थी। रॉबर्टो फर्नांडीज को 39वें मिनट में लाल कार्ड मिलने से भी अर्जेंटीना का काम आसान हुआ।

FIFA World Cup 2026: विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने ला पाज के ऊंचाई वाले स्थल पर बने स्टेडियम की विषम परिस्थितियों और स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी के नहीं खेल पाने के बावजूद विश्व कप 2026 के दक्षिण अमेरिकी क्वालिफाइंग मैच में बोलीविया को 3-0 से हराकर अपना विजय अभियान जारी रखा।

अर्जेंटीना की यह लगातार दूसरी जीत है। उसने पहले हाफ में दो गोल करके अपनी जीत सुनिश्चित कर दी थी। इस बीच बोलीविया के रॉबर्टो फर्नांडीज को 39वें मिनट में लाल कार्ड मिलने से भी अर्जेंटीना का काम आसान हुआ। मेसी थकान के कारण इस मैच में नहीं खेल पाए।

#boliviavsargentina

BOL 0-3 ARG highlights, FIFA World Cup 2026 qualifiers: Enzo, Tagliafico, Nico on the scoresheet as Messi-less Argentina cruises to win against Boliviahttps://t.co/sI69L88BOdpic.twitter.com/BPOsewK2oQ