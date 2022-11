फीफा वर्ल्ड कप 2022: सउदी अरब ने किया बड़ा उलटफेर, खिताब की दावेदार अर्जेंटीना को 2-1 से हराया

Highlights सउदी अरब की ओर से पहले 48वें मिनट में अल-शाहरानी ने गोल किया इसके बाद सलेम अल-दावसारी ने 53वें मिनट में गोल दागा जबकि अर्जेंटीना की ओर से लियोनल मेसी ने 10वें मिनट में पेनल्टी पर गोल किया

दोहा: फीफा वर्ल्ड कप 2022 में 49वें नंबर की टीम सउदी अरब ने मंगलवार को बड़ा उलटफेर करते हुए खिताब की दावेदार अर्जेंटीना को 2-1 से मात दी। सउदी अरब की विश्व कप इतिहास में यह तीसरी जीत है। अर्जेंटीना के खिलाफ सउदी अरब की फुटबॉल टीम की यह जीत ने हैरान करने वाली है। दरअसल, अर्जेंटीना फुटबॉल टीम को अपने ग्रुप सी में खिताब के मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। इस टीम की अगुवाई खुद दुनिया के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी कर रहे हैं। इस हार के साथ अर्जेंटीना टीम अपने ग्रुप में आखिरी पायदान पर पहुंच गई है।

मुकाबले में सऊदी अरब ने दूसरे हाफ में आक्रामक खेल दिखाते हुए दो गोल दागे। पहले 48वें मिनट में अल-शाहरानी ने गोल किया। इसके बाद सलेम अल-दावसारी ने 53वें मिनट में गोल दागा। जबकि अर्जेंटीना की ओर से लियोनल मेसी ने 10वें मिनट में पेनल्टी पर गोल किया था। इसके बाद उनकी टीम एक भी गोल नहीं कर पाई।

𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗴𝗼𝗮𝗹 𝗼𝗳 #𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶'𝘀 𝗹𝗮𝘀𝘁 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝘂𝗽!! 🥳 That's it, that's the tweet! pic.twitter.com/M2yGt4nU2s