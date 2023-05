FIFA U20 World Cup 2023: इंग्लैंड ने ट्यूनीशिया को 1-0 से शिकस्त दी, फ्रांस को दक्षिण कोरिया के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा

Highlights ट्यूनीशिया को बराबरी हासिल करने के मौके मिले लेकिन टीम इनका फायदा नहीं उठा सकी। टीम ने ली यंग जुन के हेडर पर दागे गोल से दोगुना कर दिया। फ्रांस ने एलेन विरगीनियस के पेनल्टी पर दागे गोल से हार के अंतर को कम किया।

FIFA U20 World Cup 2023:इंग्लैंड ने अंडर-20 फुटबॉल विश्व कप में ट्यूनीशिया को 1-0 से शिकस्त दी जबकि फ्रांस को दक्षिण कोरिया के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। ग्रुप ई मैच में इंग्लैंड ने डेन स्कार्लेट के पहले हाफ में हेडर से दागे गोल की बदौलत जीत दर्ज की।

That's a wrap for our first round of fixtures 🎬#U20WC