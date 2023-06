FIFA U-20 World Cup 2023: पिछली चार बार से यूरोपीय टीमों की जीत का सिलसिला भी टूटा, पहली बार उरुग्वे चैंपियन, इटली को 1- 0 से हराया

Highlights टूर्नामेंट में पिछली चार बार से यूरोपीय टीमों की जीत का सिलसिला भी टूट गया। लूसियानो रौद्रिगेज ने 86वें मिनट में हेडर पर विजयी गोल किया। फीफा अध्यक्ष जियानी इनफेंटिनो भी मैच देखने के लिये आये थे।

FIFA U-20 World Cup 2023: उरुग्वे पहली बार अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल चैंपियन बन गया। उरुग्वे ने रविवार को इटली को 1-0 से हराकर अपना पहला अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता। जीत टूर्नामेंट में यूरोपीय टीमों की लगातार चार जीत को खत्म कर दिया।

2023ः उरुग्वे

2019ः यूक्रेन

2017ः इंग्लैंड

2015ः सर्बिया

2013- फ्रांस।

लुसियानो रोड्रिग्ज ने 86वें मिनट में क्लोज रेंज से हेडर से विजयी गोल किया। टीम पहली बार खिताब पर कब्जा कर लिया। डिएगो माराडोना स्टेडियम पर मौजूदा 40000 से अधिक दर्शकों में अधिकांश उरुग्वे के समर्थक थे। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो भी मौजूद थे।

टूर्नामेंट से पहले उरुरग्वे और इटली दोनों खिताब के दावेदारों में से नहीं थे, लेकिन ब्राजील, अर्जेंटीना और इंग्लैंड में क्लबों ने खिलाड़ियों को टूर्नामेंट के लिये नहीं छोड़ा। क्लबों के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे अंतरराष्ट्रीय जूनियर टूर्नामेंटों के लिये खिलाड़ियों को छोड़े। उरुग्वे 1997 और 2013 में फाइनल हार चुका है। दक्षिण अमेरिका से आखिरी बार 2011 में ब्राजील ने खिताब जीता था। इससे पहले इस्राइल ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।

