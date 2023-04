English Premier League: लीवरपूल के सालाह की बराबरी, 32 गोल कर चुके हैं हैलेंड, एलेन और एंडी की रिकॉर्ड पर नजर

Highlights आर्सेनल के 30 मैच में 73 जबकि दूसरे स्थान पर मौजूद सिटी के इतने ही मैचों में 70 अंक हैं। लीसेस्टर के खिलाफ हैलेंड सिर्फ मध्यांतर तक खेले लेकिन नॉर्वे के इस अंतरराष्ट्रीय ने इस दौरान दो गोल दागे। एक गोल पेनल्टी पर किया जबकि दूसरा गोल केविन डि ब्रून के थ्रो बॉल पर दागा।

English Premier League: एर्लिंग हैलेंड ने दो गोल दागकर इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) के एक सत्र में सर्वाधिक गोल के रिकॉर्ड की बराबरी की जिससे मैनचेस्टर सिटी ने लीसेस्टर को 3-1 से हरा दिया। इस जीत से गत चैंपियन सिटी की टीम शीर्ष पर चल रहे आर्सेनल से सिर्फ तीन अंक पीछे रह गई है।

