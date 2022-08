CWG 2022: लॉन बॉल्स में भारतीय लड़कियों ने रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराकर ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता

Highlights सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 16-13 से हराया था। भारतीय टीम पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में महिला फोर्स प्रारूप के फाइनल में पहुंची थी।

CWG 2022: लॉन बॉल्स में भारतीय लड़कियों ने इतिहास रच दिया। भारतीय महिला टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराकर ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीत लिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को अप्रत्याशित सफलता मिली, जब लॉन बॉल्स में भारतीय महिलाओं की ‘गुमनाम’ चौकड़ी ने ऐतिहासिक पदक जीता।

#CommonwealthGames22 | Indian Women's Fours team in Lawn Bowls wins historic gold medal by beating South Africa 17-10 in final pic.twitter.com/MQkoIxhiXz