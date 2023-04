जो लड़कियां आरोप लगा रही हैं वे एक ही अखाड़े से संबंधित हैं जिनके संरक्षक दीपेंद्र हुड्डा हैंः बृजभूषण

Highlights हरियाणा के 90 प्रतिशत एथलीट और अभिभावक भारतीय कुश्ती महासंघ पर भरोसा करते हैंः बृजभूषण बृजभूषण ने कहा- कुछ परिवार और लड़कियां जिन्होंने आरोप लगाए हैं, वे एक ही 'अखाड़े' से संबंधित हैं। जिसके संरक्षक दीपेंद्र हुड्डा हैं।

नई दिल्लीः भारतीय पहलवानों द्वारा विरोध का सामना कर रहे कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने रविवार को कहा कि जंतर-मंतर पर न्याय नहीं मिलता है। न्याय के लिए अदालत जाना चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए लेकिन उन्होंने अबतक ऐसा नहीं किया है।

बृजभूषण सिंह ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को एक विशेष अखाड़े से संबंधित होने का आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा के 90 प्रतिशत एथलीट और अभिभावक भारतीय कुश्ती महासंघ पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा, कुछ परिवार और लड़कियां जिन्होंने आरोप लगाए हैं, वे एक ही 'अखाड़े' से संबंधित हैं। जिसके संरक्षक दीपेंद्र हुड्डा हैं।

कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि कल बजरंग पुनिया ने सवाल किया कि उन्हें कैसे पता चला कि हम एक ही अखाड़े के हैं? तो हमें ही नहीं पूरी दुनिया को पता है, महादेव एकेडेमी रेसलिंग की ही सारी लड़कियां हैं। ये मोदी के विरोध में बोला जा रहा है। बृजभूषण ने कहा कि जो बोल रहे हैं, जिनके सामने बोला जा रहा है, वे सारे रेलवे के अधिकारी, कर्मचारी हैं।

#WATCH | WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh says, "90% of the athletes & guardians of Haryana trust the Wrestling Federation of India. A few families & the girls who have levelled allegations belonged to the same 'akhada'...The patron of that 'akhada' is Deepender Hooda."… pic.twitter.com/NqzrLvghqi