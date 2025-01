Australian Open 2025: जैनिक सिनर ने खिताब बरकरार रखा, तीन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी बने

Highlights जैनिक सिनर ने फाइनल में लेक्जेंडर ज़ेवरेव को हराया सिनर ने यह मैच 6-3, 7-6 (7-4), 6-3 से जीता सिनर ने पिछले साल डेनियल मेदवेदेव को पाँच सेटों में हराकर खिताब जीता था

Australian Open 2025 Final: जैनिक सिनर ने रविवार को रॉड लेवर एरिना में पुरुष एकल फाइनल में अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के खिलाफ़ अपना ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब बचाकर इतिहास रच दिया। सिनर ने यह मैच 6-3, 7-6 (7-4), 6-3 से जीता। दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी अब तीन स्लैम खिताब जीतने वाले इतिहास के पहले इतालवी खिलाड़ी हैं, उन्होंने निकोला पिएट्रांगेली को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 1959-60 में रोलैंड गैरोस में लगातार दो पुरुष खिताब जीते थे। सिनर ने पिछले साल डेनियल मेदवेदेव को पाँच सेटों में हराकर खिताब जीता था।

यह पहली बार है जब नोवाक जोकोविच द्वारा 2019 में राफेल नडाल को हराने के बाद से शीर्ष दो वरीय खिलाड़ी मेलबर्न में फाइनल में पहुंचे हैं। सिनर 1992 और 1993 में जिम कूरियर के बाद मेलबर्न पार्क में लगातार दो ट्रॉफी जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। सिनर अब हार्ड-कोर्ट मेजर में 21 मैचों की जीत की चौंका देने वाली लकीर पर हैं। 23 वर्षीय खिलाड़ी ओपन एरा में लगातार तीन हार्ड-कोर्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले पांचवें खिलाड़ी हैं, और 2015-16 में नोवाक जोकोविच के बाद पहले खिलाड़ी हैं।

