Asian Games 2023: महिला स्क्वैश टीम ने सेमीफाइनल में जीता कांस्य पदक

Highlights एशियन गेम्स में स्क्वैश गेम के सेमीफाइनल में महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है टीम में जोशिना चिनप्पा, तनवी खन्ना और अनाहत सिंह शामिल हैं

नई दिल्ली: 19 वें एशियन गेम्स में स्क्वैश गेम के सेमीफाइनल में महिला टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है। टीम में जोशिना चिनप्पा, तनवी खन्ना और अनाहत सिंह शामिल हैं। यह खेल चीन के हांगझोऊ में चल रहे हैं।

तनवी खन्ना ने गेम के शुरुआत में सिन युक चान के खिलाफ खेलते हुए हार चुकी हैं। पहले मैच में दोनों के बीच 6-11, 7-13, 3-11 से टाई रहा था। स्क्वैश मैच में चीन 1-2 प्वाइंट्स से आगे बना हुआ है।

वहीं, जोशाना चिनप्पा ने हॉन्ग-कॉन्ग के खिलाफ एक-एक का स्कोर किया था। जोशाना ने तजी-लोक के खिलाफ पांच राउंड खेलते हुए जीती है जिसमें स्कोर 3-2 (7-11, 11-7, 9-11, 11-6 और 11-8) से जीत के साथ बराबर रहा है।

चिनप्पा अपने दो मैच हारने के बाद अपनी वापसी की और 11-6 से चौथे गेम में जीत दर्ज की। दोनों के बाद टीम का सारा बोझ 15 वर्षीय अनाहत पर रहा क्योंकि उनका निर्णायक मैच था।

🥉 BRONZE GLORY in Squash! 🇮🇳🥉



Our Women's Squash Team of @Anahat_Singh13, @joshnachinappa, Tanvi, and @DipikaPallikal has displayed incredible resilience and skill at the #AsianGames2022, securing the BRONZE MEDAL! 🥉👏



Great effort, champs! 🌟#Cheer4India#JeetegaBharat… pic.twitter.com/DMKdcOn9lK