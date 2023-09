Asian Games 2023: हरमनप्रीत और बोरगोहेन को 655 सदस्यीय भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया, कहा- देश की एकता और विविधता की बानगी और गर्व के साथ ध्वज थामूंगा...

Highlights धनराज पिल्लै, ज्योति सुनीता कुल्लू, गगन नारंग, सरदार सिंह और नीरज चोपड़ा ध्वजवाहक रह चुके हैं। देश की एकता और विविधता की भी बानगी मिलेगी और मैं पूरे गर्व के साथ अपना ध्वज थामूंगा। बड़े स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी है। मैं भावविभोर हूं।

Asian Games 2023: भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि हांगझोउ में शनिवार से शुरू हो रहे 19वें एशियाई खेलो के उद्घाटन समारोह में देश का ध्वजवाहक होना गर्व की बात है। भारतीय ओलंपिक संघ ने बुधवार को हरमनप्रीत और ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को 655 सदस्यीय भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया।

अतीत में धनराज पिल्लै (1998 और 2002), ज्योति सुनीता कुल्लू (2006), गगन नारंग (2010) , सरदार सिंह (2014) और नीरज चोपड़ा (2018) भारत के ध्वजवाहक रह चुके हैं। हरमनप्रीत ने कहा ,‘लवलीना बोरगोहेन के साथ संयुक्त रूप से भारत का ध्वजवाहक होना मेरे लिये फख्र की बात है। यह बड़े स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी है। मैं भावविभोर हूं।’

उन्होंने कहा ,‘मैं लवलीना को भी इस मौके के लिये बधाई देना चाहता हूं। मैं जिस जुनून और प्रतिबद्धता के साथ खेलता आया हूं, उसी के साथ टीम की अगुवाई करूंगा। इन खेलों में हमारे देश की एकता और विविधता की भी बानगी मिलेगी और मैं पूरे गर्व के साथ अपना ध्वज थामूंगा।’

टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के अहम सदस्य रहे ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत ने भारत के लिये सर्वाधिक छह गोल दागे थे । हाल ही में उनकी कप्तानी में भारत ने चेन्नई में एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी जीती है। भारतीय टीम की तैयारी के बारे में उन्होंने कहा ,‘हमारी पूरी टीम आत्मविश्वास से ओतप्रोत है। हमारा पहला फोकस ग्रुप चरण से आगे जाना है।

हम किसी प्रतिद्वंद्वी को हलके में नहीं लेंगे। हर टीम अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाती है।’ हमारा लक्ष्य एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक के लिसे सीधे क्वालीफाई करना है। टीम को पूल ए में पाकिस्तान, जापान, बांग्लादेश, सिंगापुर और उजबेकिस्तान के साथ रखा गया है। पूल बी में कोरिया, मलेशिया, चीन, ओमान, थाईलैंड और इंडोनेशिया है। भारतीय टीम रविवार को उजबेकिस्तान से पहला मैच खेलेगी।

