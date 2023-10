Asian Games 2023: भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 9 विकेट से दी मात, फाइनल में की जगह पक्की

Highlights एशियन गेम्स में भारत ने फाइनल में बनाई जगह बांग्लादेश को क्रिकेट मैच में 9 विकेट से हराया इंडिया ने 97 रनों का लक्ष्य दिया था

Asian Games 2023: चीन के हांगझू में चल रहे एशियाई खेल 2023 के 13वें दिन भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को कड़ी टक्कर देते हुए 9 विकेट से हरा दिया है। बांग्लादेश को एशियन गेम्स में हरा कर भारत ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।

टीम इंडिया से साई किशोर की बदौलत पहली पारी में बांग्लादेश को केवल 96/9 पर रोक दिया, जिन्होंने अपने चार ओवर के कोटे में चार रन देकर तीन विकेट लिए।

बांग्लादेश के खिलाफ कप्तान रुतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा, जिन्होंने तेज अर्धशतक बनाया, ने मिलकर लक्ष्य का छोटा सा काम किया और भारत को 10 से अधिक ओवर शेष रहते हुए लक्ष्य को पार करने में मदद की।

Asian Games: India thrash Bangladesh by nine wickets to reach final



Read @ANI Story | https://t.co/Hg0HkkBk17#AsianGames#cricket#TeamIndia#IndiaatAsianGames#BharatatAG2022pic.twitter.com/AJcjuUCdt8