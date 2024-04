पाकिस्तानी नाव से 602 करोड़ की 86 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई, कोस्टगार्ड और गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी

Highlights कोस्टगार्ड और गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी पाकिस्तानी नाव से 602 करोड़ की 86 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई 78 पेटी हेरोइन जब्त की गई जिसका वजन लगभग 86 किलोग्राम था

नई दिल्ली: भारतीय अधिकारियों ने एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव से भारी मात्रा में ड्रग्स की खेप पकड़ी है। अधिकारियों ने संदेह के आधार पर कार्ऱवाई की। तलाशी के बाद 78 पेटी हेरोइन जब्त की गई जिसका वजन लगभग 86 किलोग्राम था। यह मौजूदा लोकसभा चुनावों के दौरान नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) की सबसे बड़ी जब्ती है। गुजरात एटीएस ने एक बयान में कहा है कि समुद्र के बीच में यह अभियान गुजरात एटीएस, भारतीय तट रक्षक और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था।

#WATCH | Indian Coast Guard undertook an intelligence-based anti-narcotics operation at sea on 28th April. Approx 86 kg of narcotics worth Rs 600 crore has been apprehended along with 14 crew from the Pakistani boat. The operation was the epitome of inter-agency coordination… https://t.co/lOf00hlYKb pic.twitter.com/ollnrge5ge

गुजरात एटीएस के बयान में कहा गया है कि लोकसभा चुनावों के लिए देश में एमसीसी लागू होने के कारण, राज्य में सभी प्रवर्तन एजेंसियां ​​हाई अलर्ट पर हैं। गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) के पुलिस अधीक्षक केके पटेल को सूचना मिली कि हाजी असलम उर्फ ​​बाबू बलूच नाम का एक पाकिस्तानी ड्रग ऑपरेटिव कराची बंदरगाह से भारत में हेरोइन या मेथमफेटामाइन जैसे मादक पदार्थ भेजने वाला है। एटीएस को ये भी पता था कि ये ड्रग्स एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव, 'अलरज़ा' के माध्यम से भेज रहा है जिसका पंजीकरण संख्या 339-BB-BFD है। इसके बाद संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया।

Indian Coast Guard undertook an intelligence-based anti-narcotics operation at sea on 28th April. Approx 86 kg of narcotics worth Rs 600 crore has been apprehended along with 14 crew from the Pakistani boat. The operation was the epitome of inter-agency coordination wherein the… pic.twitter.com/9p4jJAmeeY