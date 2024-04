Narendra Modi In Bagalkote: 'आपके बच्चे भूखे मर जाएं ऐसी स्थिति पैदा करेंगे', कांग्रेस पर बरसे मोदी

Highlights पीएम मोदी ने कर्नाटक में चुनावी सभा को संबोधित किया पीएम ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक को भी अपनी लूट का एटीएम बना लिया है इतने कम समय में ही इन लोगों ने कर्नाटक का सरकारी खजाना खाली कर दिया है

Narendra Modi In Bagalkote: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को कर्नाटक में थे। यहां उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह आपका वोट है जो मोदी को मजबूत करेगा और फिर देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत को विनिर्माण केंद्र और कौशल केंद्र बनाना हमारा संकल्प है।

#WACTH | Karnataka | While addressing a public meeting in Bagalkote, PM Narendra Modi says, "It's your vote that will strengthen Modi and then the country will become the third largest economy in the world. It's our resolution to make India a manufacturing hub, and skill centre.… pic.twitter.com/pelFU7Zpuv — ANI (@ANI) April 29, 2024

पीएम ने कहा कि जो लोग छुट्टियों का आनंद लेते हैं उनके संकल्प पूरे नहीं हो सकते। पीएम मोदी ने कहा कि जिस कांग्रेस का इतिहास देश को लूटने का रहा है, क्या उन्हें हम इतना बड़ा देश दे सकते हैं क्या। 60 साल के शासन में कांग्रेस की पहचान उनका पापों के कारण बनी है।

पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक को भी अपनी लूट का एटीएम बना लिया है। इतने कम समय में ही इन लोगों ने कर्नाटक का सरकारी खजाना खाली कर दिया है। विधायकों को विकास कार्य के लिए फंड नहीं मिल रहा है। कांग्रेस कर्नाटक में ऐसी स्थिति पैदा करेगी कि यहां के सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए इनके पास पैसे नहीं होंगे।

#WACTH | Karnataka | While addressing a public meeting in Bagalkote, PM Narendra Modi says, "Congress isn't running a govt in Karnataka but an 'extortion gang'. Karnataka which is known as a tech hub and has made its name in the world, Congress has made it a 'tanker hub'. These… pic.twitter.com/r75BVe3vL2 — ANI (@ANI) April 29, 2024

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि वह एक झटके में देश से गरीबी दूर कर देंगे। पीएम ने कहा कि क्या उन्हें मालूम नहीं कि देश में उनकी सरकार 60 साल तक रहीं, क्या उन्होंने गरीबी दूर की। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कर्नाटक में कोई दुकानदार अपनी दुकान के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उस पर हमला हो जाता है। बेंगलुरु के चर्चित कैफे में आतंकवादी हमला होता है और यह कहते हैं गैस सिलिडेंर फटा है। अरे भई सिलेंडर फटा है या फिर आपका दिमाग फटा है।

पीएम ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में सरकार नहीं बल्कि 'वसूली गैंग' चला रही है। कर्नाटक जो टेक हब के रूप में जाना जाता है और दुनिया में अपना नाम बना चुका है, कांग्रेस ने यह एक 'टैंकर हब' है। ये लोग 2जी घोटाले जैसे घोटाले का सपना देख रहे हैं।

Web Title: Narendra Modi Bagalkote Karnataka Lok Sabha Election 2024 live updates