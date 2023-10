37th National Games 2023: पीएम मोदी कल करेंगे उद्घाटन, आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक, 10000 से अधिक एथलीट, 28 स्थानों और 43 से अधिक खेल, जानें पूरा शेयडूल

Highlights 28 स्थानों पर 43 से अधिक खेल विधाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे। देश भर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत का प्रदर्शन करेंगे। एथलीट 28 स्थानों पर 43 से अधिक खेल विधाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे।

37th National Games 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अक्टूबर को फतोर्दा गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक उद्घाटन होगा। देश भर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत का प्रदर्शन करेंगे। खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक किया जाएगा। देश भर से 10,000 से अधिक एथलीट 28 स्थानों पर 43 से अधिक खेल विधाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे।

Prime Minister @narendramodi to formally inaugurate 37th National Games in Fatorda, #Goa on October 26. The sportspersons across the country to showcase their talent and hard work. #37thNationalGames! pic.twitter.com/QDpFTMdl9r