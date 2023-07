'शरद पवार को क्या आपने धोखा दिया है?', पत्रकारों के सवाल पर प्रफुल्ल पटेल दी क्या प्रतिक्रिया...देखें वीडियो

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता और शरद पवार के करीबी सहयोगी माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल ने सोमवार को मीडिया के कुछ कड़े सवालों का सामना किया। पटेल दरअसल रविवार को राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे, जहां अजीत पवार और आठ अन्य एनसीपी नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में बतौर मंत्री शामिल हुए।

इसके बाद आज सुबह पटेल कल के घटनाक्रम के बाद सत्ता-बंटवारे पर बैठक के लिए अजीत पवार के आवास पर पहुंचे। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पटेल ने कहा, 'हम एनसीपी हैं और हम यही कर रहे हैं।'

पटेल से उन अटकलों के बारे में भी पूछा गया कि अजीत पवार के कदम के बाद क्या उन्हें केंद्र में मंत्री पद मिल सकता है, इस पर पटेल ने कहा, 'हमने दिल्ली के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं की है, हमने केवल महाराष्ट्र में सरकार के गठन के बारे में चर्चा की है।'

उनसे जब पूछा गया कि क्या उन्होंने 'पार्टी और शरद पवार को धोखा दिया है?' इस पर प्रफुल्ल पटेल ने शीशा बंद करते हुए वाहन आगे बढ़ाने को कह दिया।

#WATCH | NCP leader Praful Patel, says "We are the NCP and that is what we are doing. We will decide now if I have to go to Delhi. We have not discussed anything about Delhi, we have only discussed about the formation of our government in Maharashtra" pic.twitter.com/Wp4e3X7RIi