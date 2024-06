Bangladesh vs Nepal T20 World Cup 2024: कमाल की गेंदबाजी, 8 ओवर, 3 मेडन, 14 रन, 40 गेंद डॉट और 7 विकेट, इन दोनों तेज गेंदबाज ने नेपाल की हवा निकाल दी...

Highlights Bangladesh vs Nepal T20 World Cup 2024: तंजीम ने चार ओवर में 21 गेंद ऐसी की जिन पर रन नहीं बने। Bangladesh vs Nepal T20 World Cup 2024: गेंदबाज ने 48 गेंद में 40 डॉट गेंद फेंकी। Bangladesh vs Nepal T20 World Cup 2024: 8 ओवर में 3 मेडन रखते हुए मात्र 14 रन खर्च किए।

Bangladesh vs Nepal T20 World Cup 2024: बांग्लादेश की टीम ने कमाल कर दिया। यह पहला अवसर है जबकि बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप में तीन मैच जीते। युवा तेज गेंदबाज तंजीम हसन साकिब और सीनियर खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान ने कमाल का प्रदर्शन किया। इन बॉलर ने नेपाल की हवा निकाल दी। 8 ओवर में 3 मेडन रखते हुए मात्र 14 रन खर्च किए। इन गेंदबाज ने 48 गेंद में 40 डॉट गेंद फेंकी। इस दौरान 7 अहम खिलाड़ी को पैवलियन की राह दिखाई। तंजीम ने अपने चार ओवर में 21 गेंद ऐसी की जिन पर रन नहीं बने। रहमान के 19 गेंद पर रन नहीं आए।

साकिब ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सात रन देकर चार विकेट लिए। बांग्लादेश ने बल्लेबाजों की नाकामी के बावजूद नेपाल को 21 रन से हराकर टी20 विश्व कप के सुपर आठ में अपनी जगह पक्की की। पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका को हैरत में डालने वाले नेपाल के गेंदबाजों ने फिर से अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने बांग्लादेश की टीम को 19.3 ओवर में 106 रन पर आउट कर दिया।

A sensational spell of fast bowling earns Tanzim Hasan Sakib the @aramco POTM award 🏅#T20WorldCup | #BANvNEPpic.twitter.com/73WTyuQDs8 — ICC (@ICC) June 17, 2024

इसके जवाब में नेपाल का स्कोर एक समय 5 विकेट पर 78 रन था, लेकिन उसने सात रन के अंदर अपने बाकी बचे 5 विकेट गंवा दिए और उसकी पूरी टीम 19.2 ओवर में 85 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश की तरफ से तंजीम ने कसी गेंदबाजी की। रहमान ने सात रन देकर तीन और शाकिब अल हसन ने नौ रन देकर दो विकेट लिए। तंजीम ने शानदार गेंदबाजी करके नेपाल का शीर्ष क्रम झकझोर दिया।

Super Eight groups are locked 🔒



Who are the favourites to make it to the #T20WorldCup 2024 semi-finals? 👀 pic.twitter.com/fe0OkJpx2t — ICC (@ICC) June 17, 2024

नेपाल का स्कोर एक समय पांच विकेट पर 26 रन था लेकिन कुशल मल्ला (27) और विश्व रिकॉर्ड धारक दीपेंद्र सिंह ऐरी (25) ने छठे विकेट के लिए 52 रन जोड़कर अपनी टीम की उम्मीद जगा दी। मुस्तफिजुर ने कुशल को आउट करके यह साझेदारी तोड़ी। इसके बाद उन्होंने दीपेंद्र को भी आउट किया जिनके नाम पर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 9 गेंद पर अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है।

Bowling Bangladesh to victory - Tanzim 🤝 Mustafizur



Play the official #T20WorldCup Fantasy for the chance to win exclusive prizes 🏆



Build your team now 👉 https://t.co/M2PJ0rhBLBpic.twitter.com/7ZMYIJxBpW — ICC (@ICC) June 17, 2024

बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शंटो ने मैच के बाद कहा,‘‘हमने इस चरण में जिस तरह का प्रदर्शन किया उससे हम काफी खुश हैं। मुझे उम्मीद है कि हम गेंदबाजी में अपना ऐसा ही प्रदर्शन जारी रखेंगे। आशा है अगले दौर में हमारे बल्लेबाज भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे।’’ बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने बेहद लचर प्रदर्शन किया।

The schedule for the Super Eight stage of the #T20WorldCup has now been finalised 👀



Details ➡ https://t.co/K8gXT3Qnggpic.twitter.com/UPYqnbo3mx — ICC (@ICC) June 17, 2024

उसका कोई भी बल्लेबाज 20 रन तक नहीं पहुंच पाया। उसकी तरफ से शाकिब ने सर्वाधिक 17 रन बनाए। नेपाल की तरफ से सोमपाल कामी, संदीप लामिछाने, दीपेंद्र सिंह ऐरी और कप्तान रोहित पौडेल ने दो-दो विकेट लिए। नेपाल के कप्तान पौडेल ने कहा कि अगर उनके बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो परिणाम उनके अनुकूल रह सकता था।

उन्होंने कहा,‘‘हमारे बल्लेबाजों विशेष कर शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और हम पर दबाव बना दिया। हमें यह सीखना होगा कि किन क्षेत्रों में रन बनाने हैं। हमें परिस्थितियों से तालमेल बिठाना सीखना होगा।’’