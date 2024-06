Kanchanjunga Express Accident: कैसे हुआ बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसा? टॉप 10 पॉइंट में समझे पूरी घटना

Kanchanjunga Express Accident: पश्चिम बंगाल के रंगपानी स्टेशन के पास सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस से एक मालगाड़ी के टकराने से कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए। सोमवार, 17 जून को हुई इस घटना की सूचना मिलते ही फौरन राहत-बचाव की टीमें अलर्ट हो गई और बचाव अभियान में लग गई।

यह दुर्घटना बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से केवल सात किलोमीटर की दूरी पर हुई। हालांकि, हादसे के बाद यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे और क्या कारण रहा कि मालगाड़ी और यात्री ट्रेन टकरा गई। आइए 10 अहम बिंदुओं के जरिए समझते हैं इस घटना को...

1- एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि 30 लोगों को गैर-घातक चोटें आईं। उन्होंने कहा कि मालगाड़ी के पिछले हिस्से से टकराने के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस के तीन पिछले डिब्बे पटरी से उतर गए।

2- गौरतलब है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस असम के सिलचर से कोलकाता के सियालदह के बीच चलती है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सब्यसाची डे ने कहा कि यह अगरतला से सियालदह आ रही थी, तभी रंगपानी स्टेशन के पास मालगाड़ी ने इसे पीछे से टक्कर मार दी।

Darjeeling MP Raju Bista is present at the train accident site in Ruidhasa, Darjeeling district of West Bengal



8 people died after Kanchenjunga Express train was hit by a goods train this morning. pic.twitter.com/NWpsXIdPnI