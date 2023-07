Maharashtra Cabinet Expansion: महाराष्ट्र कैबिनेट में विभाग का बंटवारा, अजित पवार को वित्त, एनसीपी के हिस्से में ये मंत्रालय, देखें लिस्ट

Highlights महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में दरार पैदा कर सकता है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के लगभग दो सप्ताह बाद हुआ है। अजित पवार और एनसीपी के आठ विधायकों ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी।

मुंबईः महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार हो गया है। महाराष्ट्र में अभी भी राजनीति उठापटक जारी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विरोध के बाद भी एनसीपी नेता अजित पवार को वित्त विभाग दिया गया है। एनसीपी मंत्रियों को विभागों का आवंटन किया गया। वित्त विभाग वर्तमान में भाजपा के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के पास था।

Maharashtra portfolio allocation | Cabinet Minister Anil Patil gets Relief and Rehabilitation, Disaster Management Department, Aditi Sunil Tatkare - Women and Child Development, Dhananjay Munde gets Agriculture and Dilip Walse Patil gets Revenue, Animal Husbandry and Dairy…