मुंबई में चक्रवात बिपरजॉय का दिखने लगा असर, समुद्र में उठ रही है तेज लहरें, महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी

Highlights चक्रवात बिपरजॉय बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। ऐसे में मुंबई में अब इसका असर भी दिखने लगा है। चक्रवात के कारण मुंबई में तेज लहरें उठ रही है और बारिश भी हो रही है।

मुंबई: चक्रवात बिपरजॉय बेहर गंभीर रूप ले रहा है और इसका असर महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिल सकता है। इस कारण अभी से महाराष्ट्र के मुंबई में ज्वार की लहरें उठते हुए देखें जा रहे हैं और बारिश भी हो रही है। ऐसे में इस चक्रवात को लेकर यह संभावना जताई जा रही है कि 15 जून को यह गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान के कराची में लैंडफॉल करेगा।

इसके गंभीर रूप को देखते हुए मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ तटों के लिए चक्रवात का अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि यह चक्रवात 14 जून की सुबह उत्तर की ओर बढ़ सकता है और फिर यह उत्तर-उत्तर पूर्व की ओर बढ़ सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है।

चक्रवात बिपरजॉय अभी महाराष्ट्र में लैंडफॉल नहीं किया है लेकिन अभी से इसका असर दिखने लगा है। ऐसे में चक्रवात बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र के कुछ जिलों में रविवार को 'तूफान' का अलर्ट जारी किया गया था। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि इन जिलों में बिजली के साथ आंधी और हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है।

#WATCH | Maharashtra: High tidal waves witnessed in Mumbai as cyclone #Biparjoy intensified into a severe cyclonic storm.



(visuals from Gateway of India) pic.twitter.com/UrnR0sahtE