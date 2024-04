Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस को लगा एक और झटका, 6 बार के MLA रामनिवास रावत ने ज्वाइन की भाजपा

Highlights कांग्रेस के कद्दावर नेता ने छोड़ा साथ प्रदेश के सीएम की मौजूदगी में हुए भाजपा में शामिल रामनिवास रावत मुरैना से चाहते हैं टिकट, इस बात का हुआ खुलासा

Lok Sabha Election 2024: मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को एक और झटका देते हुए, विजयपुर से अनुभवी कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत मंगलवार को अपने 10,000 समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। इसी तरह महापौर शारदा सोलंकी भी भाजपा में शामिल हो गए हैं।

श्योपुर में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में दोनों ने सदस्यता हासिल की। विशेष रूप से, रामनिवास रावत ने उसी समय भाजपा में प्रवेश किया, जब राहुल गांधी पड़ोसी भिंड जिले में एक सभा को संबोधित कर रहे थे।

ज्वाइन करने से पहले, रामनिवास के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बता दिया था कि वो भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। समर्थकों ने इस दौरान बैनर, पोस्टर और होर्डिंग तैयार करते हुए पहुंचे।

#WATCH | Madhya Pradesh: 6-time MLA Ramniwas Rawat quits Congress and joins the BJP, in Sheopur, in the presence of CM Mohan Yadav. #LokSabhaElections2024pic.twitter.com/CmpvqzT2of