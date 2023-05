'अगर एक भी आरोप साबित होता है तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा', वीडियो जारी कर बृजभूषण शरण सिंह ने रखी अपनी बात

Highlights बृजभूषण शरण सिंह ने वीडियो जारी कर रखी अपनी बात कहा- अगर एक भी आरोप साबित होता है तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा कहा- मैंने किसी बच्चे को गलत नजर से नहीं देखा

नई दिल्ली: WFI के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। देश के शीर्ष पहलवान बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि बृजभूषण अपने खिलाफ लगे सारे आरोपों को नकारते रहे हैं। अब उन्होंने एक वीडियो जारी कर के कहा है कि अगर उनके खिलाफ एक भी आरोप साबित होता है तो वह फांसी पर लटक जाएंगे।

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, ये जो मेरे ही बच्चे मेरे उपर आरोप लगा रहे हैं, "ये खिलाड़ी दिन भी नहीं बता पा रहे हैं कि कौन से दिन था और कौन सी तारीख। जो लड़ाई में लड़ रहा हूं वो आपके जूनियर बच्चों के लिए लड़ रहा हूं। इन बीते हुए पहलवानों को सब मिल चुका है लेकिन जो गरीब परिवार के बच्चे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई आपके बच्चों की है।"

उन्होंने आगे कहा, "पहलवानी करने वाली किसी भी लड़की से पूछा जाए कि क्या ये आरोप सच्चे हैं और अगर उसने हां कह दिया तो जो चाहे कर लेना। इस मामले की जांच खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद को जानते हैं। 12 साल में मैंने किसी बच्चे को गलत नजर से नहीं देखा। मैं चार महीने से लोगों की गाली सुन रहा हूं। पहले दिन भी मैंने यही कहा था कि अगर एक भी आरोप साबित होता है तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, आज भी मैं यही कहता हूं।"

BREAKING

"I will hang myself if evidence is found against me": #BrijBhushanSharanSingh



WHI Chief has recorded a Facebook video message, clearing his stance against the sexual harassment case filed by women wrestlers against him.#WrestlersProtest@ThumsUpOfficialpic.twitter.com/FIMz2vIUfi