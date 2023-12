Government of India 2023: राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी के प्रमुख नियुक्त, नीना सिंह सीआईएसएफ प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनीं, केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के प्रमुख की नियुक्त

Highlights नीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की पहली महिला प्रमुख बनीं। नीना सिंह वर्तमान में सीआईएसएफ की विशेष महानिदेशक हैं। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में वह राजस्थान कैडर में चली गईं।

Government of India 2023: मणिपुर-कैडर के तीन आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। खुफिया ब्यूरो के अधिकारी राहुल रसगोत्रा को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) का प्रभार मिला और नीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की पहली महिला प्रमुख बनीं।

नीना सिंह वर्तमान में सीआईएसएफ की विशेष महानिदेशक हैं। सीआईएसएफ के पास पूरे देश में हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो, सरकारी भवनों और रणनीतिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। सिंह को मणिपुर-कैडर अधिकारी के रूप में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में वह राजस्थान कैडर में चली गईं।

IPS officer Nina Singh takes charge as the Director General of the Central Industrial Security Force (CISF).



