क्या है 'संविधान हत्या दिवस', मोदी सरकार ने हर साल 25 जून को इसे क्यों मनाने का दिन घोषित किया?

नई दिल्ली: भारत सरकार ने 12 जुलाई, 2024 को घोषणा की कि 25 जून को प्रतिवर्ष "संविधान हत्या दिवस" के रूप में मनाया जाएगा, जो 25 जून, 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा घोषित आपातकाल को चिह्नित करता है।

संविधान हत्या दिवस क्या है?

गृह मंत्री अमित शाह ने एक पोस्ट में 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में नामित करने के पीछे सरकार के तर्क को समझाया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "यह दिन उन सभी लोगों के बड़े योगदान को याद करेगा, जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया।"

प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान हत्या दिवस के बारे में पोस्ट किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1975 के आपातकाल को "भारतीय इतिहास का काला दौर" बताया और घोषणा की कि 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि उस दौरान पीड़ित लोगों को सम्मानित किया जा सके। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाता है कि जब भारत के संविधान को रौंदा गया था, तब क्या हुआ था। यह हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का दिन भी है, जिसने आपातकाल की ज्यादतियों के कारण कष्ट झेले, जो कि कांग्रेस द्वारा भारतीय इतिहास का एक काला दौर था।"

To observe 25th June as #SamvidhaanHatyaDiwas will serve as a reminder of what happens when the Constitution of India was trampled over. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to the excesses of the Emergency, a Congress unleashed dark phase of… https://t.co/om14K8BiTz — Narendra Modi (@narendramodi) July 12, 2024

गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस के बारे में पोस्ट किया

गृह मंत्री ने पोस्ट किया, "25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए देश पर आपातकाल थोपकर हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज़ को दबा दिया गया।"

सरकार की घोषणा के पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए शाह ने कहा, "भारत सरकार ने हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया है। यह दिन उन सभी लोगों के बड़े योगदान को याद करेगा, जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया।"

On June 25, 1975, the then PM Indira Gandhi, in a brazen display of a dictatorial mindset, strangled the soul of our democracy by imposing the Emergency on the nation. Lakhs of people were thrown behind bars for no fault of their own, and the voice of the media was silenced.



The… pic.twitter.com/9sEfPGjG2S — Amit Shah (@AmitShah) July 12, 2024

कांग्रेस ने 25 जून को "संविधान हत्या दिवस" ​​घोषित करने के लिए केंद्र पर निशाना साधा

इस बीच, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को "गैर-जैविक" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, जब भारत सरकार ने घोषणा की कि 25 जून को 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा घोषित आपातकाल की याद में हर साल "संविधान हत्या दिवस" ​​के रूप में याद किया जाएगा। जयराम रमेश ने सरकार की अधिसूचना पर टिप्पणी करते हुए कहा, "यह एक और सुर्खियां बटोरने वाली कवायद है।"

Yet another headline grabbing exercise in hypocrisy by the non-biological PM who had imposed an undeclared Emergency for ten long years before the people of India handed him a decisive personal, political, and moral defeat on June 4, 2024 - which will go down in history as… — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 12, 2024

आपातकाल कब लगाया गया था?

भारत में 1975 का आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठोर अध्याय माना जाता है। इसने व्यापक राजनीतिक उथल-पुथल और नागरिक स्वतंत्रता के दमन को जन्म दिया। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने घोषित किया था। आपातकाल में मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया और सख्त सेंसरशिप लागू कर दी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक असहमति को दबाना और "शासन और व्यवस्था" बनाए रखना था।

