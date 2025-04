Highlights सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की फिरकी का जादू, कोलकाता की 14 रन से जीत

सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की फिरकी के जादू से कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में मंगलवार को यहां दिल्ली कैपिटल्स को 14 रन से हराकर प्ले ऑफ में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखा। इस हार के बावजूद दिल्ली की टीम 10 मैच में 12 अंक के साथ चौथे स्थान पर बनी हुई है। नाइट राइडर्स इतने ही मुकाबलों में नौ अंक के साथ सातवें स्थान पर है। दिल्ली की पिछले चार मैच में यह तीसरी हार है। नाइट राइडर्स के 205 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की टीम नारायण (29 रन पर तीन विकेट) और चक्रवर्ती (39 रन पर दो विकेट) की बलखाती गेंदों के सामने डु प्लेसी (62 रन, 45 गेंद, सात चौके, दो छक्के) के अर्धशतक और कप्तान अक्षर पटेल (43 रन, 23 गेंद, चार चौके, तीन छक्के) के साथ उनकी चौथे विकेट की 76 रन की साझेदारी के बावजूद नौ विकेट पर 190 रन ही बना सकी।

The 𝙆𝙣𝙞𝙜𝙝𝙩𝙨 brought their A-game when they needed it 💜@KKRiders hold their nerve to secure a 1️⃣4️⃣-run victory 👏



Scorecatd ▶ https://t.co/saNudbWaXT#TATAIPL | #DCvKKRpic.twitter.com/odYyOvoU3g — IndianPremierLeague (@IPL) April 29, 2025

दिल्ली की ओर से डु प्लेसी और अक्षर के अलावा विपराज निगम (38 रन, 19 गेंद, पांच चौके, दो छक्के) ही 20 रन के आंकड़े को हार कर पाए। नाइट राइडर्स की टीम इससे पहले अंगकृष रघुवंशी (44 रन, 32 गेंद, तीन चौके, दो छक्के) और रिंकू सिंह (36 रन, 25 गेंद, तीन चौके, एक छक्का) की उम्दा पारियों और दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी से नौ विकेट पर 204 रन के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। सलामी बल्लेबाजों नारायण (27) और रहमानुल्लाह गुरबाज (26) तथा कप्तान अजिंक्य रहाणे (26) ने भी उपयोगी पारियां खेली। मिचेल स्टार्क (43 रन पर तीन विकेट) दिल्ली के सबसे सफल गेंदबाज रहे। कप्तान अक्षर पटेल (27 रन पर दो विकेट) और लेग स्पिनर विपराज निगम (41 रन पर दो विकेट) ने बीच के ओवरों में प्रभावी गेंदबाजी की। लक्ष्य का पीछा करने उतरे दिल्ली की शुरुआत खराब रही। अभिषेक पोरेल (04) ने बाएं हाथ के स्पिनर अनुकूल रॉय (27 रन पर एक विकेट) की पारी की पहली गेंद पर चौके से खाता खोला लेकिन अगली गेंद पर रसेल को कैच थमा बैठे। डु प्लेसी ने वैभव अरोड़ा पर छक्का जड़ने के बाद हर्षित राणा का स्वागत तीन चौकों के साथ किया।

करुण नायर हालांकि 15 रन बनाने के बाद अरोड़ा की गेंद पर पगबाधा हो गए। दिल्ली ने पावर प्ले में दो विकेट 58 रन बनाए। अच्छी फॉर्म में चल रहे लोकेश राहुल (07) इसके बाद तेज रन लेने की कोशिश में नारायण के सटीक थ्रो का शिकार बनकर पवेलियन लौटे जिससे मेजबान टीम का स्कोर तीन विकेट पर 60 रन हो गया। अक्षर ने आते ही नारायण पर छक्का जड़ा जबकि डु प्लेसी ने वरुण चक्रवर्ती पर दो चौके और एक छक्का मारा। डु प्लेसी ने 11वें ओवर में राणा की गेंद पर एक रन के साथ 31 गेंद में अर्धशतक पूरा किया जबकि अक्षर ने चौके साथ टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। अक्षर ने आंद्रे रसेल पर दो चौके जड़ने के बाद नारायण पर अपना तीसरा छक्का जड़ा लेकिन अगली गेंद पर राणा को कैच दे बैठे। नारायण ने ट्रिस्टन स्टब्स (01) को भी इसी ओवर में बोल्ड करके दिल्ली को दोहरा झटका दिया। दिल्ली को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 59 रन की दरकार थी। डु प्लेसी भी इसके बाद नारायण की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में डीप मिडविकेट पर रिंकू को कैच दे बैठे जिससे दिल्ली की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। आशुतोष शर्मा (07) ने अगले ओवर में राणा पर छक्का जड़ा लेकिन चक्रवर्ती की गेंद पर नारायण को कैच दे बैठे।

चक्रवर्ती ने मिचेल स्टार्क (00) को भी विकेटकीपर गुरबाज के हाथों कैच कराया। विपराज ने हालांकि अंतिम गेंद पर चक्रवर्ती पर छक्का जड़ दिया। दिल्ली को अंतिम दो ओवर में 38 रन की जरूरत थी। विपराज ने 19वें ओवर में राणा पर चौके और छक्के से 13 रन बटोरे। अंतिम ओवर में दिल्ली को 25 रन चाहिए थे लेकिन रसेल के ओवर में 10 ही रन बने। इससे पहले अक्षर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद नारायण और गुरबाज ने तीन ओवर में 48 रन जोड़कर नाइट राइडर्स को तेज शुरुआत दिलाई। गुरबाज ने स्टार्क पर दो चौकों से शुरुआत की जबकि नारायण ने दुष्मंता चमीरा (46 रन पर एक विकेट) पर दो छक्के और एक चौका मारा जिससे ओवर में 25 रन बने। गुरबाज ने स्टार्क के अगले ओवर में भी दो चौके और एक छक्का मारा लेकिन अंतिम गेंद पर विकेटकीपर पोरेल को कैच दे बैठे। गुरबाज ने 12 गेंद का सामना करते हुए पांच चौके और एक छक्का मारा। नारायण ने मुकेश कुमार पर चौके के साथ चौथे ओवर में टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया।

रहाणे ने स्टार्क की लगातार गेंदों पर छक्का और चौका मारने के बाद मुकेश पर भी लगातार दो चौकों के साथ तेवर दिखाए। नाइट राइडर्स ने पावर प्ले में एक विकेट पर 79 रन बनाए जो उसका दिल्ली के खिलाफ दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। लेग स्पिनर विपराज ने अगले ओवर में नारायण को पगबाधा कर दिया। उन्होंने 16 गेंद का सामना करते हुए दो छक्के और इतने ही चौके मारे। अक्षर ने अगले ओवर में रहाणे को पगबाधा करके नाइट राइडर्स का स्कोर तीन विकेट पर 91 रन किया। रघुवंशी ने विपराज पर लगातार दो छक्कों के साथ नौवें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। वेंकटेश अय्यर (07) हालांकि अगले ओवर में अक्षर की गेंद को हवा में लहराकर विपराज को आसान कैच दे बैठे। रघुवंशी और रिंकू ने इसके बाद पारी को संभाला। रिंकू ने 15वें ओवर में कुलदीप यादव पर दो चौकों और एक छक्के के साथ टीम का स्कोर चार विकेट पर 159 रन तक पहुंचाया। रघुवंशी रन गति बढ़ाने की कोशिश में चमीरा की गेंद पर नायर को कैच दे बैठे जबकि अगले ओवर में रिंकू भी विपराज की गेंद पर पवेलियन लौट गए। आंद्रे रसेल (17) ने 19वें ओवर में चमीरा पर लगातार दो चौके मारे और अंतिम ओवर में स्टार्क पर छक्के के साथ टीम के रनों का दोहरा शतक पूरा किया। स्टार्क ने हालांकि रोवमैन पावेल (05) और अनुकूल रॉय (00) को पवेलियन भेजा जबकि रसेल रन आउट हुए।