PM Modi Amaravati Visit: पीएम मोदी करेंगे अमरावती पुनर्निर्माण कार्य का उद्घाटन, 2 मई को होगा कार्यक्रम

PM Modi Amaravati Visit: आंध्र प्रदेश के नगर निकाय मंत्री पी.नारायण ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो मई को यहां अमरावती पुनर्निर्माण कार्यों का उद्घाटन करेंगे जिस पर 43,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए किए जा रहे इंतजामों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने विश्वास जताया कि ‘ग्रीनफील्ड’ राजधानी शहर का निर्माण तीन वर्षों में कर लिया जाएगा।

नारायण ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, "प्रधानमंत्री 43,000 करोड़ रुपये की लागत वाले कार्यों (अमरावती पुनर्निर्माण) का उद्घाटन करेंगे।” नारायण के अनुसार प्रधानमंत्री के दो मई को अपराह्न लगभग 3.25 बजे पहुंचने की उम्मीद है।

