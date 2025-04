Highlights DC vs KKR: दिल्ली vs कोलकाता मैच अपडेट, KKR का स्कोर 204 रन 20 ओवर में...

DC vs KKR Ipl 2025 Match: कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज आईपीएल का 48वां मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, दूसरी ओर केकेआर ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 204 रनों का स्कोर खड़ा किया। रहमानउल्लाह गुरबाज़ मात्र 12 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए, इसके बाद सुनील नारायण ने 16 गेंदों में 27 रन बनाये जिसमें उन्होंने 2 छक्के और 2 चौके लगाये। कप्तान अजिंक्य रहाणे कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए और 26 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद अंगकृष रघुवंशी ने शादार खेल दिखाया और 32 गेंदों में 44 रन ठोके, वेंकटेश अय्यर मात्र 7 रन बनाकर आउट हुए। रिंकू सिंह ने पारी को संभाला और शानदार 36 रनों की पारी खेली और कैच आउट हो गए, इसके बाद आंद्रे रसल ने 17 रन बनाये, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 204 रनों का स्कोर खड़ा किया।

