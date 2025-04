Highlights वैभव सूर्यवंशी के कोच ने कहा, एक-दो साल में भारत की तरफ से खेलेगा

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी के बचपन के कोच मनीष ओझा को उम्मीद है कि उनका 14 वर्षीय शिष्य अगले एक या दो साल में भारत की टी20 टीम में जगह बना लेगा। सूर्यवंशी ने सोमवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ 38 गेंदों में 101 रन बनाकर 14 साल और 32 दिन की उम्र में आईपीएल के सबसे कम उम्र के शतकवीर बनने का रिकॉर्ड बनाया। ओझा ने पीटीआई वीडियो से कहा, ‘‘एक कोच के रूप में यह मेरे लिए गर्व का क्षण है। बिहार जैसे राज्य के लिए, जो खेलों में मजबूत नहीं है, यह सूरज की किरण की तरह है। उसने कई लोगों को प्रेरित किया होगा, उसने बिहार को भारत में क्रिकेट के मानचित्र पर ला दिया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वह इसी तरह से खेलता रहा तो निश्चित तौर पर अगले एक–दो साल में भारत की टी20 टीम में जगह बना लेगा।’ ’ सूर्यवंशी पहले ही भारत अंडर-19 के लिए खेल चुके हैं और उन्होंने जनवरी 2024 में प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया था। ओझा ने कहा, ‘‘वह नैसर्गिक प्रतिभा का धनी है और किसी भी चीज को तुरंत सीख लेता है। उसे लंबे शॉट खेलना पसंद है। दो साल पहले अकादमी में एक अभ्यास सत्र के दौरान मैंने उससे पूछा कि वह एक और दो रन क्यों नहीं लेता तो उसने कहा अगर मैं छक्के लगा सकता हूं तो एक दो रन लेने की जरूरत नहीं है।’’

